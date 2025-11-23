Transportes cortará desde este lunes la A-8 a su paso por Ribadeo (Lugo) para reforzar y renovar el firme

Archivo - Un camión circula por la autopista A8, en el Puente de los Santos - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que cortará desde este lunes, y hasta el viernes, la Autovía del Cantábrico (A-8) a su paso por Ribadeo para realizar los trabajos de refuerzo y renovación de las capas del pavimento.

Con este objetivo, se cortará la calzada en sentido Oviedo entre los kilómetros 508 y 516, en concreto, los cortes se llevarán a cabo desde el lunes hasta el jueves de 08.00 a 20.00 horas, y el viernes de 08.00 a 13.00 horas.

La duración prevista para la ejecución de estos trabajos podrá variar en función de las condiciones meteorológicas, según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, a la vez que ha informado de que, con el objetivo de asegurar la fluidez del tráfico, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado.

Será a través de la N-634 desde la salida 516 (enlace Reinante - Rinlo), para reincorporarse a la autovía en el kilómetro 508 (enlace Ribadeo - Polígono). Con todo, ha incidido en que en sentido Lugo, el tráfico circulará de manera habitual.

En este contexto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de conservación y mantenimiento de varios tramos de carretera en la provincia de Lugo.

Las actuaciones, adjudicadas en su totalidad por un importe de 12,18 millones de euros (IVA incluido), se enmarcan en el contrato para el mantenimiento preventivo y mejora del viario de la Red de Carreteras del Estado en Galicia.