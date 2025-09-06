Trasladada en helicóptero una persona tras volcar con su camión en A Pastoriza (Lugo)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona tuvo que ser evacuada en helicóptero tras volcar el camión en el que viajaba en la N-640, a su paso por Pousada, en el municipio lucense de A Pastoriza.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 13.50 horas de este sábado y fue un particular el que dio la voz de alarma.

La central de emergencias movilizó a los Bomberos de Vilalba, al GES de A Pontenova, a la Guardia Civil, a Protección Civil y a los profesionales sanitarios.

Una vez en el punto, los efectivos de emergencias confirmaron que el conductor estaba atrapado y tuvieron que hacer uso del material de excarcelación.

Por su parte, los profesionales sanitarios trasladaron al herido a bordo del helicóptero medicalizaco con base en Ourense hasta el hospital de referencia.