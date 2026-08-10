Trasladada una persona por inhalación de humo tras producirse un fuego en una vivienda en Vilanova de Arousa

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha necesitado ser trasladada a un centro hospitalario por inhalación de humo tras originarse un incendio en una vivienda en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa.

Según ha detallado el 112 Galicia, el incendio comenzó sobre las 10.00 horas. En ese momento, un particular contactó con la central de emergencias para alertar de que había un fuego en una casa de la parroquia de Deiro.

Además, en esta misma comunicación, el alertante señalaba que una persona necesitaba asistencia sanitaria.

Con esta información, los operadores de la central de emergencias dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de O Salnés y a los de Ribadumia, así como a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilanova de Arousa.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos indicaron que había ardido una habitación, mientras que el resto de la casa se vio afectada por el humo.