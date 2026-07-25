Trasladada una persona con quemaduras de segundo grado por un incendio en una vivienda en Marín (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada con quemaduras tras declararse un incendio en una vivienda en Marín (Pontevedra). El fuego se declaró en el frigorífico de la cocina y afectó al mobiliario de la habitación.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, recibieron el aviso a las 16.30 horas a través de la llamada del ocupante de la casa afectada, situada en la rúa Ezequiel Massoni, en Marín. Según indicaba, se había declarado un incendio en la cocina.

No fue el único alertante, ya que pocos minutos después otros particulares contactaron con el 112 para comunicar la presencia de una intensa humareda.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos de Pontevedra, el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Policía Nacional, la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Una vez finalizada la intervención, los bomberos confirmaron que el origen del incendio estuvo en el frigorífico, y que el fuego se propagó posteriormente debido a la presencia de material combustible, afectando a muebles de la estancia y generando una importante cantidad de humo.

Como consecuencia del fuego, una persona tuvo que ser trasladada al centro hospitalario de referencia con quemaduras de segundo grado.