Trasladada con quemaduras una persona tras arder una caravana en una playa de Bueu (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada al hospital tras sufrir quemaduras a causa de un incendio en una caravana situada en la playa de Tulla, en Bueu (Pontevedra), que se originó previamente en un galpón.

El 112 de Galicia rebió el primer aviso por este incendio poco después de las 07.30 horas de este domingo. Varios particulares informaron de que, después de escucharse un estallido, estaba ardiendo un galpón en la playa de Tulla, en la parroquia de Beluso.

Los bomberos de O Morrazo acudieron hasta el lugar para sofocar el fuego, que, a su llegada, ya afectaba también a una caravana. La dotación desplazada explicó al 112 Galicia que tanto el galpón como la propia caravana habían ardido completamente, sin poder clarificar cuál había sido la causa del fuego.

Además, el Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvo que trasladar al hospital de referencia a una persona de la caravana que había sufrido quemaduras. En el operativo también participaron la Policía Local y la Guardia Civil.