Trasladadas dos personas tras colisionar un coche y un furgoneta en Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas tuvieron que se trasladadas, y una de ellas excarcelada, tras colisionar un coche y una furgoneta en la N-640, a su paso por Lugo.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobr elas 02.15 horas de este domingo y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que uno de los conductores no era capaz de salir al exterior.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de Lugo, que usaron material de excarcelación para liberar al conductor. Así, un total de dos personas tuvieron que ser trasladadas.

En el operativo también participó la Guardia Civil.