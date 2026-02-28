Trasladadas dos personas al hospital tras un incendio en su vivienda, en Cambados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo tras producirse un incendio en su vivienda, en la localidad pontevedresa de Cambados.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, una de ellas sufrió además alguna quemadura cuando trataba de apagar el fuego ocasionado en la vivienda.

Según ha indicado, el suceso ocurrió de madrugada, poco después de la 1.30 horas. Un particular dio el aviso de que ardía una casa en el lugar de Couto Arriba, en Castrelo (Santa Cruz), Cambados. Indicaba que no había personas afectadas y que todas estaban fuera de la vivienda.

Tras el aviso, el 112 Galicia avisó de inmediato a los Bomberos de Ribadumia, al GES de Sanxenxo, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivos del Servizo Municipal y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Una vez allí, los agentes solicitaron asistencia sanitaria para una mujer que estaba sufriendo una crisis de ansiedad, por lo que, los gestores del 112 avisaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Finalmente, los bomberos indicaron que dos personas tuvieron que ser trasladadas por los servicios sanitarios, ambas las dos con síntomas de intoxicación por inhalación de humo, además, una de ellas sufrió alguna quemadura en las manos al tratar de apagar el fuego.

Con todo, ardió una habitación por completo y se vio afectada por el humo el resto de la vivienda.