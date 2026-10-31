Trasladado al Chuac un paciente del Abente y Lago al sufrir quemaduras tras un incendio en su habitación

A CORUÑA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un paciente del hospital Abente y Lago de A Coruña tuvo que ser trasladado a la unidad de quemados del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) al sufrir quemaduras tras registrarse un conato de incendio en su habitación.

El suceso, según la información del 112 Galicia, se produjo sobre las 01.10 horas de este sábado y fue un particular el que indicó que había fuego en una habitación de la tercera planta. En el cuarto solo estaba ingresado un paciente.

Por su parte, el personal del hospital activó el protocolo ante este tipo de situaciones y avisaron a los bomberos y a la policía, según han indicado fuentes del área sanitaria.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de A Coruña que detallaron que el fuego ocasionó daños en uno de los colchones de una de las camas de la habitación, lo que provocó quemaduras a un paciente que fue trasladado en ambulancia al Chuac, donde está ingresado con pronóstico reservado.

El fuego fue extinguido por el personal de seguridad en colaboración con el personal de la planta y los Bomberos procedieron a realizar labores de ventilación.

Por su parte, los trabajadores de la planta fueron trasladados al Servicio de Urgencias del CHUAC donde les realizaron una valoración y fueron dados de alta.

Ahora, la habitación está precintada para que la policía científica realice las labores correspondientes.