Trasladado en helicóptero un operario tras caer desde un andamio en Boiro (A Coruña)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 61 años, tuvo que se trasladado en helicóptero al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) tras resultar herido grave al caer desde un andamio a un patio interior en el municipio coruñés de Boiro.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.00 horas de este viernes en la calle Estatuto de Galicia y fue un particular el que dio la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que movilizaron un helicóptero, una ambulancia SVB y personal sanitario del PAC de Boiro.

El hombre, C.S.M, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago. En el operativo también participó la Guardia Civil, los Bomberos de Boiro, la Policía Local y Protección Civil.