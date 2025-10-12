Trasladado un hombre tras salirse de la vía con su vehículo y colisionar contra el muro de una casa en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre resultó herido en una pierna tras salirse de la vía y colisionar contra el muro de una casa en la Rúa Manuel Álvarez, en Lavadores, Vigo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 04.30 horas de este domingo y fue el propio implicado en el suceso el que dio la voz de alarma y detalló que estaba atrapado.

También los residentes en la vivienda dieron la voz de alarma y detallaron que el joven era el único ocupante del vehículo y era necesaria la intervención de los bomberos para liberar al herido.

La central de emergencias movilizó a los Bomberos de Vigo y a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Local.