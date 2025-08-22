Trasladado al hospital un operario de una grúa tras caer de unos 15 metros en el puerto de Marín (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un operario de grúa tuvo que se evacuado al hospital tras sufrir una caída desde unos 15 metros mientras trabajaba en el puerto de Marín (Pontevedra).

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 10.30 horas de este viernes y fue el personal de la Autoridad Portuaria el que dio la voz de alarma.

Los Bomberos rescataron al operario que resbaló en la parte superior de la grúa y fue trasladado en ambulancia al Hospital Domínguez. En el operativo también participaron los profesionales sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Nacional.