Trasladan en helicóptero a un ciclista que fue atropellado por un bus escolar en Ribeira (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha sido trasladado en helicóptero tras ser atropellado por un autobús escolar en la carretera AC-305, a su paso por la parroquia de Palmeira, en la localidad coruñesa de Ribeira.

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo sobre las 08.50 horas de este viernes en el punto kilométrico 37 de esta vía. Fue el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien dio aviso a la central de emergencias, señalando que el implicado necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Así, los operadores del 112 activaron un operativo al que se sumaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de la carretera.

Además, el 061 movilizó a su personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago, en el que fue trasladado el herido al centro hospitalario de referencia. Mientras, ninguna de las personas que viajaban en el autobús sufrió heridas y los menores fueron llevados al centro escolar.