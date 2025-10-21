Trasladan a un herido tras un accidente múltiple con cinco vehículos implicados en Tui (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro tras un accidente múltiple con cinco vehículos implicados en el municipio pontevedrés de Tui.

El suceso tuvo lugar en la autovía A-55, a su paso por Guillarei. Según ha informado el 112, el siniestro se inició cuando un vehículo se salió de la carretera, lo que provocó una colisión en cadena en la que se vieron implicados un total de cinco vehículos.

Fueron varios los particulares los que contactaron con el 112 Galicia alrededor de las 6.25 horas para alertar de que un coche se había salido de la vía en el punto kilométrico 25 y estaba obstaculizando la circulación. Además, indicaban que una persona necesitaba asistencia sanitaria.

El servicio dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Porriño y a la Guardia Civil de Tráfico.

Pocos minutos después, otro particular informó de una nueva colisión en la misma zona. Finalmente, los equipos de emergencia desplazados confirmaron que el siniestro se saldó con cinco vehículos implicados y una persona trasladada al hospital.