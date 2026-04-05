Trasladan al hospital en Monforte a una mujer embarazada y su hija por inhalación de humo al arder una sartén

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LUGO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer embarazada y su hija han tenido que ser trasladadas al hospital por inhalación de humo al arder una sartén que había quedado al fuego en la cocina de su vivienda en Monforte de Lemos (Lugo). En el mismo municipio, los vecinos de un edificio han sido desalojados por un escape de gas y no podrán volver a sus viviendas hasta que los técnicos supervisen la zona.

En el primer caso, el 112 Galicia recibió por parte de varios particulares el aviso de incendio en una vivienda de un edificio de cuatro plantas en la rúa del Doctor Teijeiro. Uno de los alertadores explicó que podía haber personas afectadas. También llamó de nuevo la mujer afectada, que especificó que estaba embarazada y que había inhalado "mucho humo".

Los Bomberos de Monforte, que acudieron hasta el lugar, indicaron que el fuego se había extinguido muy rápido y que únicamente ardió la sartén, que provocó mucho humo, aunque no afectó a nada más. Personal del 061 confirmó el traslado de la madre y la hija por inhalación de humo. También fueron informados agentes de la Policía Local y Nacional y Protección Civil.

DESALOJO DE UN EDIFICIO

También en Monforte, sobre las 13.00 horas de este domingo, los vecinos de un edificio de la rúa Leopoldo Calvo Sotelo fueron desalojados de sus viviendas debido a un escape de gas en la zona de los contadores del inmueble.

Los profesionales han finalizado las tareas de ventilación, aunque los inquilinos no podrán regresar a sus casas hasta que los técnicos supervisen la zona, según informa el 112 Galicia. La central de emergencias fue avisada por uno de los vecinos de un "fuerte olor a gas" que alertaba de la posible fuga.

El 112 avisó a personal del 061, a los Bomberos de Monforte, a agentes de la Policía Local y Nacional y a Protección Civil, además de poner los hechos en concimiento de la empresa suministradora del gas.

Una vez en el punto, los Bomberos indicaron que se trató de una fuga en la canalización exterior. El 061 también confirmó al 112 Galicia que habían atendido 'in situ' a una persona que había resultado afectada.