Trasladan al hospital a un vecino de Láncara (Lugo) con quemaduras en la cara tras un incendio en su vivienda

LUGO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado al hospital con quemaduras en la cara a causa de un incendio en una vivienda unifamiliar en Láncara (Lugo). Todavía se desconocen las causas del incendio, aunque los efectivos de extinción apuntan a que pudo originarse por un curtocircuito, según recoge el 112 Galicia.

Este incendio es uno de los 16 fuegos urbanos que ha registrado el Centro de Atención Integrada ás Emerxencias de Galicia (CIAE) entre el sábado y el domingo. Tal y como apunta, "ninguno resistió gravedad", ya que no hubo más heridos y los daños materiales fueron de "escasa importancia"; a excepción del sucedido en Neda (A Coruña) esta mañana, que calcinó el recibidor y el falso techo.

En el caso del incendio en Láncara, el 112 Galicia recibió el aviso por parte del personal del Distrito Forestal de la zona y de otros alertadores. Estos solicitaron asistencia médica para un hombre que tenía quemaduras en la cara en la parroquia de Río, que fue trasladado por personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Por su parte, los Bomberos de Sarria se encargaron de extinguir el incendio, al que también se movilizó la Guardia Civil. Afectó fundamentalmente a la parte superior de la vivienda, aunque todo el inmueble sufrió las consecuencias del fuego y del humo.

16 INCENDIOS ESTE FIN DE SEMANA

El 112 Galicia ha contabilizado un total de 16 incendios urbanos entre el sábado y el domingo, entre los que el único herido fue el vecino de Láncara. En cuanto a los daños materiales, la central de emergencias únicamente resalta lo ocurrido en Neda, donde ardió la entrada, en la que guardaban algunos electrodomésticos y otras pertenencias.

De los 16 incendios contabilizados, seis se produjeron este domingo y otros 10 el sábado, aunque pudieron ser hasta 12 "de confirmarse dos falsas alarmas", indica el CIAE. Sobre el origen de este fuegos, destacan el factor eléctrico, las fuentes de calor y las chimeneas.

Por ayuntamientos, estas situaciones se produjeron este domingo en Láncara, Neda, Lalín y A Coruña --donde hubo tres--, mientras que el sábado se registraron en Vilagarcía, Culleredo, Noia, Cambados, Irixoa, Santiago, A Guarda, Trabada, Maside y Oleiros.

"SUSTO" POR ACUMULACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

Por otra parte, tres personas estuvieron a punto de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en Calvos de Randín (Ourense) al intentar cocinar sobre una parrilla dentro de una habitación.

Según relata el 112 Galicia, al encender el fuego con carbón, se consumió todo el oxígeno de la estancia, dando lugar a una acumulación por monóxido que estuvo a punto de afectar al estado de salud de los tres ocupantes.

La central de emergencias asegura que, finalmente, el suceso quedó en un "susto", aunque las mediciones realizadas por los miembros del GES de Muíños dieron postivas.