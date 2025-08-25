Trasladan de la UCI a planta al joven hallado inconsciente en una playa fluvial de Pontevedra, con evolución favorable

PONTEVEDRA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven que fue hallado inconsciente en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra, ha recibido el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) y ha sido trasladado a planta.

Fuentes del CHOP informan de que su evolución es favorable y, de seguir así, recibirá el alta hospitalaria esta semana.

El joven tuvo que ser evacuado al Hospital de Montecelo el sábado, tras ser rescatado inconsciente del agua en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra.

Según informó el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 13.00 horas y fue un socorrista el que sacó del agua al menor y le realizó la reanimación cardiopulmonar.