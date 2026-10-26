Los traspasos a Galicia de permisos de trabajo a extranjeros y aeródromos se cerrarán el 5 de noviembre

Rueda, en la comparecencia posterior al Consello. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los traspasos a Galicia de permisos de trabajo a personas extranjeras y de aeródromos no esenciales se cerrarán, en principio, en una comisión bilateral en la comunidad en la que participará el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el próximo jueves 5 de noviembre.

Lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal del Ejecutivo. "Seguimos creciendo en autogobierno con sentido, como decimos siempre, con transferencias útiles, transferencias que podamos gestionar para mejorar la vida de las personas", ha aseverado.

Si se cumple la planificación que ha desvelado este lunes Rueda, estas dos transferencias vendrán a sumarse en este mandato a la ya autorizada sobre la gestión del litoral en 2025. Esta fue la primera competencia nueva asumida en su día por la comunidad en casi 17 años.