Tres acusados de dar una paliza a dos jóvenes en el centro de Vigo aceptan 7 meses y 2 años de cárcel

Tres jóvenes acusados de dar una paliza a otros dos chicos en Vigo, aceptan penas de 7 meses y 2 años de prisión por las lesiones que causaron. - EUROPA PRESS

VIGO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a tres jóvenes a penas de 7 meses y 2 años de prisión como autores del delito de lesiones, tras haber propinado una paliza a dos jóvenes en una zona de copas de la ciudad, en febrero de 2024.

Los tres procesados, Diego M.R., Abraham C.V. y Luis V.N., han reconocido los hechos en una vista de conformidad celebrada este martes, en la que la Fiscalía ha rebajado su petición de penas al aplicar la atenuante de reparación del daño, ya que los tres consignaron 10.000 euros para hacer frente a la indemnización a una de las víctimas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 de febrero del año pasado, cuando los acusados, con otras personas que no han sido identificadas, arremetieron contra un joven, cuya novia había sido pareja sentimental de uno de los procesados. Así, lo tiraron al suelo y le propinaron golpes, patadas y mordiscos por todo el cuerpo.

Además, uno de los acusados, Luis V.N., practicante de boxeo (deporte en el que estaba federado), también golpeó a otro chico, acompañante del anterior joven, rompiéndole la mandíbula y causándole lesiones en las piezas dentales.

Por estos hechos, los tres han sido condenados a 7 meses de cárcel, por el delito de lesiones cometido sobre la primera víctima, con la atenuante de reparación del daño y la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Asimismo, deberán inmdenizar al perjudicado en 10.000 euros (ya consignados).

En el caso de Luis V.N., la Audiencia lo ha condenado, a mayores, a otros 17 meses de prisión (24 meses de cárcel en total), por las lesiones al segundo joven, con la circunstancia agravante de abuso de superioridad. En ese caso, además, deberá indemnizar a la víctima en 22.000 euros.

En el caso de Diego y Abraham, el tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel por un tiempo de 2 años, a condición de que, en ese tiempo, no delincan.

Para Luis V.N. también se ha acordado la suspensión de la pena de prisión, en este caso durante 5 años, a condición de que no cometa delito en ese período y de que pague la indemnización de 22.000 euros, a razón de 300 euros al mes desde el próximo enero.