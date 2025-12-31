Tres de cada 10 hogares gallegos destinan al alquiler más de un tercio de sus ingresos

Archivo - Billetes y monedas, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El uso del dinero en efectivo sigue disminuyendo con tan solo dos de cada diez personas eligiéndolo como método de pago habitual según el informe de PaynoPain ‘Métodos de pago: L - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El 25,3% de los hogares gallegos que tienen gasto por alquiler de la vivienda principal (casi tres de cada 10) destina más del 30% de sus ingresos mensuales a efectuar este pago.

En el caso de la hipoteca, la tasa es inferior, de modo que el 8,9% de los hogares gallegos que tienen este gasto (aproximadamente uno de cada 10) dedica más de la tercera parte de sus ingresos al mes a abonarlo.

Así lo recoge el Instituto Galego de Estatística (IGE) en la última encuesta estructural a hogares, con datos correspondientes al ejercicio de 2024.

Esto contrasta con el objetivo que se marca el Gobierno en diferentes normas como el plan estatal de vivienda, de lograr que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda no supere la tercera parte de sus ingresos.

470 y 420 EUROS DE MEDIA

La encuesta del IGE recoge que la mayoría de los hogares gallegos que tienen gasto por hipoteca o alquiler de la vivienda principal destina entre el 10% y el 20% de sus ingresos mensuales a su pago, en concreto el 51,01% y el 41,97%, respectivamente.

En 2024, el 16,18% de los hogares gallegos tiene gastos asociados al pago de hipoteca de vivienda principal, con un gasto medio mensual de 471,07 euros.

Por su parte, una proporción semejante de hogares presenta gastos por alquiler de la vivienda principal (16,57%), con un importe medio mensual de 423,18 euros, descontadas las posibles ayudas públicas y gastos corrientes incluidos en el recibo (comunidad, agua...).

Dentro de los siete grandes ayuntamientos gallegos, Ferrol es el que cuenta con un mayor porcentaje de hogares con gasto en hipoteca de la vivienda principal (19,68%), mientras que el mayor gasto medio en hipoteca se registra en Santiago (536,6 euros/mes).

Algo más de un 30% de los hogares de A Coruña y Santiago tienen gasto en alquiler, donde se sitúa el pago medio más alto por este concepto (474,47 euros mensuales en Compostela y 472,55 euros mensuales en la ciudad herculina).