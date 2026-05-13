Tres detenidos tras la aparición en Moaña de un vigués ensangrentado que fue supuestamente abandonado en una cuneta

VIGO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en las últimas horas a tres personas supuestamente relacionadas con la aparición en Moaña (Pontevedra) de un vigués ensangrentado que fue presuntamente abandonado en una cuneta de las inmediaciones de la Autovía de O Morrazo.

Según fuentes de dicho cuerpo de seguridad consultadas por Europa Press, hasta tres personas han sido arrestadas durante la investigación de este caso, ocurrido en la tarde del pasado domingo, cuando el hombre fue hallado lleno de golpes en la cuneta de dicha vía.

Al parecer, se trataría de una pelea entre conocidos desarrollada en la ciudad olívica, siendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde lo dejaron herido.

Por todo ello, el varón fue trasladado a un centro hospitalario y comenzó una investigación policial, permitiendo la detención de tres personas.