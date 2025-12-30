Los tres nuevos cargos de Medio Rural toman posesión ante la conselleira, que valora su "compromiso" y les desea "éxito"

Tomas de posesión de Medio Rural. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los seis nuevos altos cargos designados en el último Consello de la Xunta presidido por Alfonso Rueda del año han tomado posesión este martes en la Administración gallega, con el foco, sobre todo, en los tres relevos efectuados en la cúpula de la Consellería de Medio Rural pocos meses después de los grandes incendios del pasado verano.

El primero de los cambios autorizados en Medio Rural es el de Jorge Atán, anterior secretario xeral técnico de Medio Rural, a quien sustituye Marta Forés Lojo. Licenciada en Derecho y funcionaria, Forés Lojo ocupaba desde 2022 la Subdirección Xeral de Réxime Xurídico dentro de la Consellería do Medio Rural.

A Manuel Rodríguez le sustituye en Defensa do Monte Manuel Francisco Gutiérrez, quien hasta el momento y desde mayo de 2009, ocupaba el cargo de jefe de servicio de Prevención de Incendios Forestales en Pontevedra.

Asimismo, José Luis Chan, el que era responsable de Planificación e Ordenación Forestal, ha dejado su cargo en manos de Luisa Piñeiro, la que fuera de alcaldesa de Moraña y delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, y quien desde 2023 ejercía como gerente de Seaga.

Así, este martes, la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, ha presidido la toma de posesión de los nuevos altos cargos de su departamento. En concreto, se trata de la nueva secretaria xeral técnica, Marta Forés; del nuevo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, y de la nueva directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro.

En el acto, que tuvo lugar en el complejo administrativo de San Caetano, la conselleira ha destacado la "valía y profesionalidad" de las nuevas incorporaciones y ha agradecido los servicios prestados por los cargos salientes.

También lo hizo Rueda en la pasada jornada, en la que destacó que los ceses se producían a petición propia y que los cambios no respondían a un deseo de "enmendar" las políticas previas, dado que estaba "satisfecho" con el trabajo hecho. Mientras, la oposición ve en estos relevos la "evidencia" del "fracaso" en la gestión de los incendios, así como un paso "insuficiente".

En este contexto, María José Gómez ha querido reconocer "el conocimiento, el talante y la profesionalidad" de los tres cargos que este martes se despidieron y ha insistido en agradecer "su dedicación las 24 horas del día, los 365 días del año", en una consellería especialmente "amplia y diversa".

A las nuevas incorporaciones, la conselleira les deseó "suerte y éxito", y ha valorado su compromiso "para dar este paso adelante". Ha subrayado que sus aciertos serán "los aciertos de todos" en una Galicia que es "eminentemente rural". "Es una 'Galicia Calidade' por la que trabajamos todos para hacerla más y más grande", ha aseverado.

OTROS RELEVOS EN LA XUNTA

También este martes, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha presidido la toma de posesión de Damián Rey como nuevo director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia; mientras que el titular de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha hecho lo propio en el acto en el que Roberto García ha asumido su puesto como secretario xeral para o Deporte.

A su vez, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha presidido la toma de posesión como director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de Isaac Rosón Sánchez-Brunete.