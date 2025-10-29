Tres personas resultan afectadas por la acumulación de gas en una vivienda en Cospeito (Lugo)

LUGO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas resultaron afectadas en la tarde del martes por una acumulación de gas en su vivienda de Édramo, en la parroquia de Xermar, en el ayuntamiento de Cospeito. El incidente obligó a su evacuación al Hospital Universitario Lucus Augusti.

Según han informado los equipos de emergencia desplazados al punto, todo apunta a que el origen del escape estaría en una cocina de leña.

El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 18,30 horas a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que alertaba de una posible intoxicación por gas en el interior de la vivienda. De inmediato, se activó un operativo en el que participaron los Bomberos de Vilalba, la Guardia Civil y el personal sanitario.

A su llegada, los equipos de intervención procedieron a ventilar y asegurar el domicilio para reducir la concentración de gas y evitar nuevos riesgos.

En cuanto a las personas afectadas, se trate de un hombre y de dos mujeres. A una de ellas tuvieron que practicarle maniobras de reanimación en el lugar aunque, en el momento del traslado al hospital, se encontraba estable.