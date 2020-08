TSXG rechaza suspender las medidas a la hostelería coruñesa por la "indudable preponderancia" de la salud

Una persona fuma en una terraza durante el primer día de la prohibición de realizarlo en la vía pública en Galicia si no existe una distancia de dos metros de separación

Una persona fuma en una terraza durante el primer día de la prohibición de realizarlo en la vía pública en Galicia si no existe una distancia de dos metros de separación - Carlos Castro - Europa Press

Los empresarios habían presentado un recurso por su "supervivencia" ante las restricciones impuestas por la Xunta

A CORUÑA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado suspender las restricciones a la hostelería impuestas por la Xunta el pasado viernes por la "indudable preponderancia" de la salud pública frente a los intereses de estos empresarios.

Los hosteleros pedían la suspensión cautelar de la orden de cierre a las 00.30 horas de los locales. Sin embargo, el TSXG defiende que de las medidas del Gobierno gallego "subyace el interés en evitar la aglomeración de personas, de procurar que se respeten las medidas de distanciamiento, y, en definitiva, de proteger la salud pública".

El auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo sostiene que entiende la voluntad del sector para "evitar perjuicios económicos", pero concluye que "la naturaleza de los intereses en conflicto, y la indudable preponderancia del interés general en la protección de la salud pública, impiden adoptar la medida interesada".

Los magistrados destacan que las restricciones están "avaladas" por informes de autoridades sanitarias y advierten de que la evolución en el número de contagios en la comarca es "preocupante". Son los jóvenes, dicen, a los que afecta "de forma predominante" el virus y son estos, añaden, "los que frecuentan en mayor medida discotecas y demás locales de ocio nocturno".

La Sala de lo Contencioso-administrativo acordó también, según informa el TSXG, que el recurso continúe la tramitación como una pieza ordinaria de medidas cautelares y así dar traslado de la misma a la administración autonómica para permitir "la posibilidad de hacer alegaciones".

LUCHAR "POR LA SUPERVIVENCIA"

El presidente de Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, ha enmarcado el recurso en la lucha por la "supervivencia del sector" y advierte de la situación en la que se encuentran muchos establecimientos.

"Hay mucha gente que está con los locales de ocio nocturno cerrados o que no abren porque no compensa y no pueden solicitar Ertes", lamenta el representante de la hostelería en la provincia, que recuerda que el recurso seguirá igualmente su curso.

Sobre la prohibición de fumar si no hay distancia de seguridad, el presidente de los hosteleros coruñeses defiende que esta medida rige "en todas partes" y no solo en los locales que representa. "Somos afectados, pero tampoco es un problema de la hostelería", añade.

"El problema grave es el sanitario, el virus, y esto solo supone que llueve más sobre mojado", defiende Cañete, que apostilla que esta nueva medida "no ayuda" porque se une a las restricciones en toda la comarca coruñesa desde el pasado viernes.

El representante del sector explica que los locales ya están "muy mal". "Están medio vacíos porque hay miedo, la gente se queda en casa, y a nivel turístico no viene nadie por el brote", describe, por lo que considera que esta medida podría haber sido "más dura" si se diera en otro momento.