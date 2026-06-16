El TSXG solicita al Constitucional que se pronuncie sobre la legitimidad de la ley que rebaja la protección al lobo

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad relativa a la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al norte del Duero, lo que implica una rebaja en su nivel de protección.

Según han informado fuentes judiciales, el alto tribunal gallego plantea la cuestión con respecto a dos disposiciones de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y lo hace por la posible vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica; del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental; y del artículo 45 de la Constitución, en relación con el principio de actuación conforme a la mejor y más reciente evidencia científica y el principio de no regresión del estándar ambiental.

En un auto, el TSXG explica que la modificación sobre la protección del lobo se introdujo mediante enmiendas en una ley destinada a prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, por lo que no detecta una relación suficiente entre el objeto de dicha ley y la regulación del lobo, y ello plantea dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad y congruencia exigidos en el procedimiento legislativo.

Así, indica que "no se discute que, desde la perspectiva formal de la jerarquía normativa, una norma de rango de ley aprobada por las Cortes Generales tiene rango suficiente para aprobar una modificación del LESPRE", pero advierte de que "desde la perspectiva material del control de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos no se puede obviar que, efectivamente, se ha prescindido de esos trámites administrativos reglados e informes técnicos preceptivos previstos en la regulación del procedimiento administrativo de modificación del LESPRE, utilizándose el rango normativo legal para conseguir su elusión".

El TSXG explica que, en este caso, se habría utilizado una norma de rango legal para evitar los trámites, informes técnicos y evaluaciones científicas exigidos para modificar el LESPRE.

Los magistrados recalcan en su auto que "se produce una elusión singular del procedimiento administrativo para la exclusión de una población de fauna silvestre del LESPRE, sin una específica referencia motivada a la razón de dicha exclusión". Estas circunstancias, según subrayan, "impiden a priori valorar cuáles son las concretas razones que avalarían que se haya prescindido del trámite legal y reglamentariamente dispuesto para abordar ese tipo de modificaciones del LESPRE, que incorpora trámites administrativos e informes técnicos específicos para garantizar que su modificación venga avalada por la mejor información científica disponible".

"En suma, con la modificación del LESPRE cuestionada, el legislador ha asumido mediante una ley funciones que correspondían -y de hecho siguen correspondiendo- a la Administración General del Estado", señala el tribunal, al tiempo que añade que "existen dudas de la legitimidad constitucional de esa decisión", pues entiende que debería "basarse en criterios científicos y técnicos verificables con un procedimiento administrativo reglado e impuesto en el marco de las exigencias del derecho ambiental de la Unión Europea".

REPERCUTE EN LAS POSIBILIDADES DE IMPUGNACIÓN

Con respecto al posible impacto sobre la tutela judicial efectiva, el TSXG advierte de que "no solo se obvia la competencia y procedimiento administrativos establecidos por la normativa con carácter general como cauce para las modificaciones del LESPRE, sino que ello repercute en las posibilidades de impugnación de asociaciones de defensa del medio ambiente que quieran cuestionar esa rebaja en el nivel de protección de la especie".

Además, hace referencia en la resolución a una posible vulneración del principio de no regresión ambiental, porque la rebaja del nivel de protección del lobo podría suponer una regresión en la protección ambiental sin una motivación suficiente ni una ponderación acreditada de los datos científicos disponibles.

Por lo tanto, el TSXG suspende provisionalmente las actuaciones del procedimiento contencioso-administrativo iniciado por dos asociaciones ecologistas contra la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad.

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS

Por su parte, las organizaciones recurrentes, han valorado este auto como un "respaldo jurídico de primer orden" a sus tesis, y han recordado que ya el TSXG acordó en septiembre de 2025 la suspensión cautelar de las autorizaciones de caza de lobo.

Así, los ecologistas han subrayado que la inclusión del lobo en el LESPRE supuso un "avance histórico", y ha vuelto a censurar que las enmiendas (introducidas en el Senado mediante acuerdo entre Junts, Vox, PP y PNV)), supusieron rebajar la protección "sin justificación científica alguna".

Ernesto Díaz, del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, ha celebrado que el TSXG "entendió que la maniobra política de incluir la desprotección del lobo en una ley sobre desperdicio alimentario no solo es arbitraria, sino que puede ser inconstitucional".

Por su parte, el portavoz de Ecoloxistas en Acción, Cristóbal López, ha señalado que la Justicia "empieza a poner freno a los ataques a la biodiversidad" y remarca que "no se puede legislar contra la ciencia y contra el medio ambiente".

Los abogados Jaime Doreste y Sara González Merinero han indicado que expusieron la inconstitucionalidad y que el TSXG tuvo la "valentía" de admitir sus alegaciones. Así, han subrayado que "no se puede desproteger a una especie amenazada mediante un procedimiento legislativo torticero", sin informes científicos ni participación pública.

También han hecho hincapié en que el auto del alto tribunal gallego "no solo cuestiona el fondo de la medida, sino el propio proceso que la hizo posible, con evidentes vicios de participación y transparencia". "Estamos ante un precedente que puede sentar las bases para futuras impugnaciones de normas que pretendan desmantelar la protección ambiental por la vía de extramuros", han advertido.

Las organizaciones han apuntado que, si el Constitucional abre un procedimiento de declaración de inconstitucionalidad, podría anular los preceptos cuestionados, restituyendo la protección del lobo a nivel estatal y "dejando sin cobertura legal las autorizaciones de caza como las de la Xunta".