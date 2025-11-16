Turismo.- La Xunta inicia esta semana un viaje a Nueva York para promocionar Galicia ante el mercado estadounidense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, viajará esta semana a Nueva York para presentar el destino España Verde y mantener diversos encuentros con el objetivo de promocionar el destino Galicia ante el mercado estadounidense.

En concreto, la Xunta ha indicado en una nota de prensa que el viaje se desarrollará entre el miércoles 19 y el jueves 20, con una agenda de actividades que incluye la presentación de la marca España Verde ante una selección de operadores turísticos del país norteamericano, en el marco de una jornada organizada por Turespaña.

Previo a este encuentro, Xosé Merelles se reunirá con el director de la Oficina Española de Turismo (OET) en Nueva York, Magí Castelltort Claramunt.

Por otro lado, el jueves se reunirá con el CEO de la Hispanic Society of America, Guillaume Kientz, para firmar un nuevo convenio de colaboración. Posteriormente se reunirá con Jennifer Tombaugh, CEO de la compañía Tauck Travel, uno de los principales operadores estadounidenses especializados en itinerarios por las rutas xacobeas.

Además, el director de Turismo de Galicia aprovechará para presentar entre otras iniciativas, el producto Galicia Spa PIlgrimage, que une el termalismo con las rutas xacobeas, con el objetivo de "impulsar la desestacionalización y fortalecer el posicionamiento internacional de Galicia".

Según datos del INE, el turismo procedente de Estados Unidos constituye el segundo mercado extranjero en importancia de la comunidad en el segmento de alojamiento hotelero, con un peso del 12,3% del total.

Así, entre enero y agosto de 2025 se registraron 156.140 viajeros de origen estadounidense alojados en los hoteles y pensiones de Galicia, un 13,4% más que en el mismo período de 2024. En total, realizaron 231.325 pernoctaciones, un 8,7% más, tal y como ha subrayado la Xunta.

En este contexto, ha recordado que a partir de mayo de 2026, comenzará a funcionar una conexión directa entre Santiago de Compostela y Nueva York, operada por United Airlines.