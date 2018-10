Udyco dice que con Miñanco "volvieron los de siempre": Los jóvenes "no dominan el proceso, son narcotransportistas"

Actualizado 20/02/2018 18:35:50 CET

El inspector jefe reconoce que, aunque puedas dar un "golpe" importante, "los contactos" entre los narcotraficantes no se "desmantelan"

A CORUÑA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) ha asegurado que la 'Operación Mito', en la que fueron detenidas unas 40 personas en el conjunto del Estado entre las que se encuentra José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, es la "excepción que confirma la regla" en la actual lucha contra la droga en Galicia. "No deja de ser como al final tiene que volver una persona de los 80-90 para hacer algo como es dominar el proceso; en nadie de los jóvenes hemos visto eso", ha afirmado.

En una entrevista con Europa Press, el alto mando policial ha analizado la última operación que ha vuelto a salpicar a Galicia con registros en distintos puntos de la Comunidad, con Cambados como punto neurálgico y con una decena de arrestos, entre los que también se encuentran el hijastro de Laureano Oubiña y una hija de Sito Miñanco.

El inspector jefe de la Udyco ha manifestado que, aunque redes como la que se atacó policialmente "parecía que no existían" (en Galicia), esta situación "no debe llevar ahora a modificar el discurso": "Si tal, a matizarlo, pero nosotros con carácter general, seguimos diagnosticando que aquí sigue en vigor la figura del narcotransportista". Es decir, hay "grupos en la ría de Arousa que con carácter general no tienen el nivel de actividad de la época de Sito Miñanco, lo que es dominar el proceso", ha expuesto.

"Tenemos que ver este episodio como algo de los de siempre", ha insistido el inspector jefe, quien ha apuntado que actualmente hay una "atomización que lleva a la especialización". Y se explica: "Lo que se ofrece (en Galicia) son determinados servicios, sobre todo derivado de nuestro saber marinero y eso se cobra en especie; 'tengo una infraestructura, soy un buen piloto de planeadoras, tengo una lancha y oferto al mejor postor, y hoy trabajo contigo y mañana con otro'".

Esto podría "explicar" que haya distintas 'familias' de narcotraficantes que trabajen en una misma red; pero sobre la detención del hijastro de Oubiña en un caso en el que ha estado vinculado Miñanco, ha deslizado sus dudas sobre que tuviesen una "relación tan potente". "Una cosa es que se haya detenido y otra que tuvieran relación", ha manifestado, al respecto de lo que ha querido matizar que él no conoce en detalle este caso concreto --que se ha dirigido desde Madrid--.

VIOLENCIA "MODERADA" Y "CONTACTOS"

Durante la entrevista con Europa Press, el inspector jefe de Udyco ha reconocido que la "violencia" entre "grupos" dedicados a la droga, que "la ha habido" --ha remarcado--, "ha quedado bastante disimulada u oculta" en el caso de Galicia. "En algunos casos ni nos hemos enterado oficialmente", ha señalado, porque "este mundo funciona así".

Dicho lo cual, y aunque ha subrayado que "no se debería asumir" ninguna violencia, ha manifestado que el nivel se podría definir como "moderado" en la Comunidad. "No deberíamos asumir nada, pero bueno, dentro del mundo de lo que hay, de lo que se está moviendo, se ha mantenido más o menos moderada (la violencia)", ha apuntado.

Preguntado por si hay los recursos necesarios para vigilar a los narcotraficantes y a personas como Sito Miñanco, que estaba en régimen de semilibertad cuando fue arrestado en un gran operativo, el inspector jefe ha llamado la atención sobre el hecho de que "vigilar a una persona requiere muchos recursos y, aparte, hay un plus: son personas que saben perfectamente que pueden estar siendo vigiladas, con lo cual adoptan determinadas medidas de seguridad".

Por otro lado, ha indicado que, cuando se lleva a cabo un operativo como la 'Operación Mito', en ese momento las fuerzas y cuerpos de seguridad "hacen un daño importante". "¿Que eso sea suficiente y les impida retornar o que le han quedado otros bienes que incluso les puedan servir?", ha enunciado; "siempre" existe esa posibilidad porque, "al final, la clave son los contactos y los contactos no los desmantelas", ha contestado.

DESTRUCCIÓN DE LA DROGA

Sobre las aprehensiones, el jefe de Udyco Galicia ha destacado que la actual ley permite destruir la droga con mayor rapidez y ha certificado que hay controles suficientes para que no vuelvan al mercado. "¡Por supuesto que sí, faltaba más!", ha enfatizado, antes de asegurar que lo que "interesa es destruirla cuanto antes", porque "es un riesgo tenerla ahí" y, con la última modificación legal, se puede hacer simplemente con que haya silencio administrativo judicial.

Sin embargo, ha expresado que la ley no permite el decomiso de todos los bienes de forma inmediata a los investigados por narcotráfico, como piden asociaciones de lucha contra la droga. "Es un poco complicado porque estarías anticipando que esa persona va a salir condenada", ha argumentado.

En cuanto a las subastas de los bienes incautados y preguntado por si tiene constancia de que haya personas que no acudan a ellas por miedo, el inspector jefe ha señalado que no se ha visto "ese problema". Al respecto, ha asegurado que no se han recibido "denuncias" de este tipo.

"GARBANZOS NEGROS" Y EDUCACIÓN

Preguntado por los controles internos en las fuerzas de seguridad que garanticen que no haya chivatazos a redes de narcotráfico, el inspector jefe de Udyco ha defendido los "mecanismos" existentes para evitar cualquier caso de este tipo, aunque ha admitido que "ninguna institución está libre de un garbanzo negro".

"Pero creo que los garbanzos negros han estado en unos límites moderados. Ojalá no hubiera nada y que hubiese cero. Pero la propia institución ha tenido sus mecanismos (de respuesta). Aquí no se ha tapado nada", ha dicho con contundencia, antes de rematar que se han puesto las medidas correctivas "cuando ha habido y se ha sabido".

Así las cosas, el mando policial ha concluido que "la lucha contra la droga tiene que ser integral". "La pata policial es una pata", ha apuntado, tras señalar la relevancia de la educación y la necesidad de actuar de forma "integral".

"Si nadie demandase droga, el tema estaría solventado. Si nadie quisiese comprar cocaína y heroína, se cerraba el negocio", ha evidenciado el jefe de Udyco.

"SINGULARIDAD" DE GALICIA

En la conversación, y al ser interpelado por la situación del crimen organizado en Galicia, el jefe de Udyco ha manifestado que "la singularidad" en la comunidad dentro de los delitos de este tipo es el "narcotransporte", de cocaína, con los clanes de la ría de Arousa.

En este sentido, ha explicado que la Comunidad gallega es "ruta" para la entrada de la droga por "circunstancias históricas", porque está en la fachada atlántica, frente a América. No en vano, ha recordado, el primer viaje que se recuerda desde el Cono Sur "acabó en Baiona", en referencia a 'La Niña', una de las carabelas que fletó Cristóbal Colón.