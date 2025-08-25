La UIE arranca su cuarto curso con un acto de bienvenida a sus estudiantes y un nuevo grado, Derecho

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) inicia el curso académico 2025-2026 en sus campus de A Coruña y Vigo con un acto de bienvenida a sus estudiantes y un nuevo grado en su oferta formativa, el de Derecho.

Los estudiantes que se incorporan a la universidad en el primer curso de sus respectivos grados han participado este lunes en un encuentro en Santiago de Compostela, sede institucional de la universidad. En este acto han estado presentes profesores, autoridades académicas y otros miembros del equipo de la universidad.

La UIE inicia su cuarto año con 765 estudiantes. Imparte actualmente seis grados, simultáneamente en sus campus de A Coruña y Vigo: Ingeniería en Sistemas Inteligentes, Administración de Negocios Digitales, Administración y Dirección de Empresas, Psicología, Derecho e Ingeniería de la Empresa, novedad, esta última en el sistema universitario español.

Además, acaba de presentar para verificación oficial el grado en Enfermería, el primero en el marco del acuerdo estratégico suscrito con el grupo HM Hospitales, y dos posgrados más, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (como título habilitante) y el Máster Universitario en Ciberseguridad de la Facultad de Ingeniería y Tecnología Empresarial.

En palabras de Miguel Ángel Escotet, rector de la UIE, al inicio de este curso 2025-2026, "el eje central de la educación es trabajar en sus ámbitos cognitivo y afectivo, fortalecer tanto el conocimiento como las aptitudes y actitudes de las personas".

"Así, partiendo de lo que aprendemos a lo largo de toda la vida, debemos construir una universidad para la innovación, que permita una vigorosa capacidad de creación, investigación y cambio, pero sobre todo debe ser una universidad para el ser humano, orientada al progreso científico, cultural y socioeconómico y al servicio de la persona y su hábitat", ha destacado.

A las seis titulaciones de grado que inician el curso mañana, se suman los títulos de postgrado universitario, MBA (Máster en Dirección y Administración de Empresas) y MTIDE (Máster en Tecnología e Inteligencia de Datos Empresariales), en los que todavía es posible matricularse.

Asimismo, la UIE consolida su compromiso con la formación directiva a través de un amplio programa de Executive Education, que incluye másteres ejecutivos, programas avanzados, programas de impacto y formación especializada.

Con el objetivo de reforzar precisamente esa conexión entre los ámbitos educativo, laboral y social, la UIE destaca en su implicación en la promoción de las actividades de voluntariado entre su comunidad educativa.

Sobre esto, este próximo jueves 28 de agosto, los estudiantes y profesores participarán en una jornada de voluntariado ambiental en el entorno de Corrubedo, en el marco del proyecto Plancton de Afundación, la Obra Social de Abanca.