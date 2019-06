Unanimidad en el Parlamento de Galicia para que la Xunta elabore un censo de personas mayores que viven solas

Publicado 25/06/2019 15:43:51 CET

Esta iniciativa del PSdeG reclama una estrategia de prevención ante una lacra que también acarrea "problemas de nutrición" para estas personas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado, con el voto favorable de todos los grupos --PP, En Marea, PSdeG y BNG--, una iniciativa para reclamar a la Xunta la elaboración de un informe sobre personas que viven solas en la Comunidad que incluya un censo de mayores que se encuentren en esta situación.

Esta petición parte de una moción del Grupo Socalista defendida en el hemiciclo por la diputada Noela Blanco, quien ha sugerido adoptar un "mapa social completo" de ese "sufrimiento obligatorio" al que se ven sometidos los mayores "por esa falta de relaciones personales".

Y es que, según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) a los que la parlamentaria se ha referido, los hogares unipersonales "crecieron un 11 por ciento" en los últimos años. En este sentido, Blanco ha situado en el llamado "bloque de la soledad" a las mujeres de más de 65 años, que son las principales afectadas.

Además, ha evidenciado que una de las consecuencias de esa soledad no deseada es que los mayores "sufren procesos y problemas de desnutrición" porque "dejan de comer". No en vano, la socialista también ha puesto el foco en que Galicia tiene la pensión media "más baja" de toda España.

Ante ello, ha lamentado que las soluciones del Gobierno gallego con los mayores "siguen estando en servicios mínimos" y, por ello, ha reclamado una estrategia de prevención "que aborde de forma integral este problema".

BNG, EN MAREA Y PP

A esta iniciativa se ha sumado el voto favorable de los diputados de En Marea, BNG y PP. La diputada nacionalista Noa Presas ha culpado al "avance del neoliberalismo" de que haya una sociedad "cada vez más individualista".

Asimismo, Presas ha pedido "objetividad" y ha apelado a "tener en cuenta también la baja natalidad" en la Comunidad no solo porque muchas personas "no quieren" tener hijos, sino por la "situación económica del país". Así, ha afeado el "absoluto simplismo" de la Consellería de Política Social para hacer frente a la soledad de los mayores.

Por parte de En Marea, Paula Quinteiro ha reafirmado la postura de que "no" es un "problema homogéneo", sino que es "fundamental" conocer más datos sobre esta problemática. "Creemos que es un fenómeno de difícil abordaje", ha añadido, no sin antes sugerir que se observe también "la dispersión" de la población en la Comunidad.

Finalmente la diputada del PP Marta Rodríguez Arias ha considerado "necesario" el censo de personas mayores que viven solas como paso previo a "hablar de la estrategia" de prevención de esta lacra.

No obstante, la popular ha aprovechado su intervención para destacar iniciativas de la Xunta como el programa 'Xantar na Casa', las 'Casas do maior' u otras iniciativas de voluntariado para acompañar a los mayores que viven en solitario. Todo ello no sin antes subrayar que Galicia tendrá este año, tras su aprobación en el Parlamento autonómico, "la primera" ley de impulso demográfico de toda España.