Unha "gran" concentración o 12 de xuño ante o Hospital da Mariña colle a testemuña das protestas diarias

Será ás 20.00 horas e producirase de forma simultánea a outras convocadas en toda Galicia por SOS Sanidade Pública

LUGO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

A Plataforma Sanitaria de Mariña convocou unha "gran" concentración para o día 12 de xuño ás 20.00 horas diante do hospital de Burela, baixo a lema 'Pola Saúde d@s Pacientes dá Mariña'. Colle a testemuña das protestas diarias que, até o venres pasado e durante 38 xornadas, organizaron os traballadores do mesmo centro ás súas portas.

Segundo avanzou a organización nun comunicado, terá lugar de forma simultánea a concentracións por todo o longo e ancho de Galicia convocadas por SOS Sanidade Pública, que se anunciarán este mércores.

Un dos eixos da concentración expansiva centrarase nas "vergoñosas" listas de espera, que pon "en risco" a saúde. O colectivo mariñense considérao como a "desculpa perfecta" para o "desvío" de gran parte dos cartos que deberían ser investidos na recuperación e dotación orzamentaria adecuada da sanidade pública.

"Na Mariña levamos moitos anos sufrindo o abondono por parte do Goberno da Xunta en canto a déficits de profesionais brutais que impiden poder garantir unha asistencia sanitaria como nos merecemos, á vez que se multiplican as derivacións a centros privados ou ao HULA", insiste o comunicado sobre as críticas que xa centraron as concentracións diarias durante case dous meses.

O movemento En Defensa dxs Pacientes dá Mariña e colectivos sanitarios locais como Médicxs en Vicedo Xa e Asociación do Centro histórico de Viveiro son convocantes, xunto a esta plataforma, da concentración anunciada para Burela. "A nosa razón de mobilizarnos sempre son as persoas, porque todas as persoas somos pacientes. Absolutamente todas", subliñaron, en referencia ao lema da convocatoria.