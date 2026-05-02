Las unidades de asma de los hospitales gallegos avanzan con "resultados prometedores"

Profesionales del hospital de Ourense, ante el día mundial del asma 2026 - CHUO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Las unidades de asma de los hospitales gallegos avanzan en la atención de los casos graves y lo hacen con "resultados prometedores", a través de la aplicación de tratamientos biológicos que atacan "a la propia base de la enfermedad".

Así lo explica, en declaraciones a Europa Press, la doctora Coral González, neumóloga en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y responsable de la unidad de asma acreditada en este centro por la Sociedad Española de Neumología.

Junto a ella, en esta unidad de asma, que desde 2022 atiende entre una y dos consultas semanales --unos 300 casos al año--, trabajan una médica adjunta y una enfermera especializada en tareas de educación y formación.

Y es que la información y el "empoderamiento" del paciente tienen especial relevancia en esta enfermedad, que este martes 5 de mayo conmemora su día mundial bajo el lema 'El Asma NO es un juego'.

De ahí que unidades como la que dirige la neumóloga Coral González pongan especial énfasis en la ayuda y la comunicación, entre otras vías mediante un teléfono de contacto para posibles incidencias.

"EXPONENCIAL"

Los resultados "prometedores", destaca esta doctora, se vienen constatando "desde hace cinco años", pero la esperanza "cada vez es mejor", puesto que "cada vez hay más arsenal terapéutico" y de hecho en 2027 se esperan otros fármacos nuevos "que a lo mejor hasta dan mejores resultados". "Es exponencial", resalta González.

Su unidad atiende casos de asma de moderados a graves. "Con altas dosis de tratamiento inhalado no consigues lograr una calidad de vida, entonces ponemos tratamientos biológicos", explica.

Estos tratamientos son anticuerpos monoclonales que van dirigidos a la propia inflamación subyacente del asma, de forma que son capaces de bloquear algunas partes de esta cascada inmunológica implicada en la enfermedad. Van "a la propia base de la enfermedad, bloqueando alguna de sus partes", expone Coral González.

En los últimos años, tanto los ensayos clínicos como la experiencia "demuestran que mejoran y devuelven a la normalidad la función pulmonar del enfermo", señala.

En concreto, estos tratamientos --inyecciones subcutáneas que se administran una vez cada 15 días, cada mes o cada dos meses-- hacen que el paciente ya no tenga que tomar ciclos de corticoides y disminuyen las crisis en urgencias y otras visitas.

"Las tres primeras dosis las suministramos en la unidad, con un periodo de observación. Y a partir de ahí el enfermo es autoadministrado. Son fármacos de dispensación hospitalaria", según indica la responsable de la unidad ourensana.

Incide en que la "ambición a la hora de tratar el asma cada día es mayor" y lo que se busca es recuperar más al paciente: "Se habla incluso de una posible remisión de la enfermedad", destaca.

SUBESPECIALIZACIÓN

Galicia cuenta con unidades acreditadas de asma en varios hospitales, lo cual asegura cierta subespecialización, una formación y actualización constantes y calidad asisentencial. Además, participan en proyectos de investigación y configuran una red de expertos.

En Ourense son 155 personas las que reciben los tratamientos biológicos. Por su parte, estos tratamientos "ya tienen indicación en otras comorbilidades asociadas al asma, con resultados también muy esperanzadores", valora González.

Asimismo, estas unidades atienden situaciones "especiales" como el asma en la mujer embarazada, el de origen ocupacional o la asociada al deporte.

Pese a los avances, los profesionales avisan de que "no puede ser que haya todavía falta de control" y por eso insisten en la formación del paciente y los cambios en el estilo de vida.