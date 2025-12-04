Unidades didácticas sobre la Constitución y el Estatuto promoverán los valores democráticos en la educación gallega

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez presenta en el IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela las nuevas unidades didácticas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha lanzado dos nuevas unidades didácticas sobre la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Galicia que, según ha indicado, buscan promover desde las aulas "los valores democráticos, así como los principios basados en la libertad de pensamiento, el espíritu crítico y la neutralidad ideológica que recogen estas dos normas de la arquitectura democrática de España y de Galicia.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha presentado esta mañana en el Instituto IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela el contenido de estas herramientas didácticas que están dirigidas a los profesores de la materia de Historia que imparten docencia a alumnos de ESO y Bachiller en el sistema educativo gallego.

En el acto, del que ha informado la Xunta en un comunicado, el titular de Educación del Gobierno gallego ha destacado la importancia de abordar estas cuestiones en la escuela "como espacio donde se construye una ciudadanía responsable, consciente del valor de la democracia y preparada para preservar las instituciones".

Estas dos modalidades, conforme ha indicado, representan el "compromiso con los valores constitucionales y estatutarios de libertad, igualdad, participación ciudadana y respeto a los derechos fundamentales" y consolidan los centros educativos como "transmisores de la democracia".

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES

En general, los materiales contienen un recorrido por la historia constitucional española desde el siglo XIX hasta la Constitución de 1978 y posterior aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia en 1981.

En el caso concreto de la unidad didáctica de la Constitución Española, los estudiantes comprenderán y aprenderán la división de poderes, de los derechos y deberes ciudadanos y de la organización territorial.

También se abordarán las características y diferencias territoriales demográficas y económicas que existen entre comunidades así como el principio de solidaridad interterritorial como garantía de equilibrio social y democrático.

En la unidad didáctica del Estatuto de Autonomía, los alumnos podrán conocer la importancia de esta norma para el funcionamiento de un Estado moderno, el proceso de aprobación del mismo, las atribuciones recogidas en él y la organización y características territoriales de Galicia, entre otros.