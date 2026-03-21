Unións Agrarias derrama leche en una protesta por la "desorbitada bajada" del precio al provenir de Portugal y Francia

Varios miembros de Unións Agrarias derraman leche en el centro de Cash Galicia - UNIÓNS AGRARIAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias ha celebrado este sábado un acto de protesta en el centro de Cash Galicia en A Coruña para denunciar la "desorbitada bajada" del precio de la leche en Galicia al provenir de Portugal y Francia. A modo simbólico, los participantes han derramado varios litros de leche en este establecimiento de alimentación mayorista, situado en el parque empresarial de A Sionlla, en Santiago.

El responsable del sector lácteo de la entidad, Óscar Pose, ha definido de "imposible" que la leche producida en Galicia se pueda acercar a la horquilla de los 76-79 céntimos, a la que se están vendiendo algunos cartones. "Solo con leche a 30 céntimos de Portugal se pueden poner estos precios aquí", ha agregado.

En este sentido, ha censurado que se trata de un "engaño al consumidor al que se le ofrece una marca gallega", ya que ahora pone 'origen Unión Europea' (en lugar de 'origen España') al llegar desde territorios lusos o galos a "bajo precio".

A su vez, ha informado de que la bajada anunciada por las industrias, de entre 4 y 11 céntimos, ha situado los precios de la leche "por debajo del coste de producción para cientos de explotaciones gallegas".

Además de lamentar el "complicado momento del sector ganadero", ha reconocido "echar en falta a las administraciones" a la par que ha exigido a la Xunta que desarrolle una campaña de control "de forma inmediata" después de que, a su entender, se comprometiera a ello en una reunión el pasado sábado.

Respecto a la distribución, ha advertido que desde Unións Agrarias no van a permitir que se emplee la leche como "producto de reclamo" y ha asegurado que serán "muy contundentes" respecto a ello.

Con todo, ha recordado que los costes de producción han aumentado entre 6 y 7 céntimos debido al conflicto bélico de Medio Oriente y ha expuesto que en los próximos cuatro meses tendrán que hacer frente a un 60-80% de los gastos anuales.