La Universidad de Abanca crea el Instituto Universitario de Investigación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Intercontinental de la Empresa ha anunciado la creación del Instituto Universitario de Investigación (IUI), que nace como "un órgano facilitador de la actividad investigadora", con un planteamiento de "crecimiento progresivo".

Según explican en un comunicado, en una primera fase, se fortalecerán las investigaciones que están en marcha y se extenderá e implementará un plan de desarrollo que permita incorporar de manera gradual nuevas líneas investigadoras. Se desarrollarán interfacultades y en estrecha colaboración con el sistema productivo gallego y nacional.

Apuntan que algunas investigaciones tendrán también alcance internacional, como ya sucede con algunos de los estudios realizados y publicados.

La sede del IUI está en Santiago de Compostela y dependerá funcionalmente del rector y de su comité de coordinación académica. Coordinará toda la investigación de la universidad a través de sus tres facultades y en colaboración con los centros de investigación aplicada concertados con CTAG, ABANCA Innova, Plexus y HM Hospitales.

En palabras del rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet, la producción científica para una universidad tan joven es "encomiable" y "demuestra la pasión y dedicación del profesorado, no solo a la docencia, sino también a la investigación, la innovación y el voluntariado ambiental y de sostenibilidad, que denotan su firme responsabilidad social universitaria".

Tres años después de haber iniciado su actividad académica, los profesores de la UIE han desarrollado 23 publicaciones científicas: 15 en revistas internacionales en inglés, cinco en castellano y tres que se encuentran en proceso de verificación.

Asimismo, el rector ha anunciado que "en un futuro inmediato" se establecerán nuevos centros asociados con Amazon y Microsoft Ibérica, con quienes ya se han firmado acuerdos de colaboración.

A medida que se incorporen nuevas titulaciones de grado, máster y doctorado, se realizarán nuevos acuerdos para la transferencia de conocimiento en ambas direcciones.