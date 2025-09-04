UPTA apostará en este curso político por la negociación de subsidios a mayores de 52 años y cambio en el régimen fiscal

Indican que el acuerdo sobre ayudas está "casi cerrado" con Trabajo y esperan que el año que viene ya se coticen en nuevos tramos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UPTA, Eduardo Abad, ha detallado este jueves cuales serán los cinco temas de la "hoja de ruta" de la entidad para este nuevo curso político con vistas a mejorar la situación laboral de los autónomos: régimen fiscal, paro, ley de riesgos laborales, nuevos tramos de cotización y subsídio a partir de los 52 años.

"La tasa fiscal de un trabajador autónomo está por encima de un 35%, mientras la tasa real de una emprea no llega a un 17%", ha criticado Abad, al tiempo en que ha incidido en que "el paro de los autónomos no está siendo utilizado porque es absolutamente imposible por parte de las mutuas garantizar que un autónomo pueda disfrutar del cese de actividad".

En este sentido, el presidente de la UPTA ha avanzado que estos y otros tres temas serán trabajados a partir de este mes en el ámbito político, tal como la necesidad de un cambio en la ley de prevención de riesgos laborales porque, según Abad, "se ha disparado la siniestralidad laboral en el colectivo de los trabajadores autónomos".

También espera el representante que a partir del día 15 de este mes se impulse un diálogo sobre la modificación en el sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales. Así, Abad ha reforzado que es necesario hacer el cambio en este curso político para que en el siguiente año los autónomos ya coticen con los "nuevos tramos".

Además, Abad ha avanzado que está en fase de conclusión un diálogo con el Ministerio de Trabajo para que se regularizen los subsidios para autónomos mayores de 52 años que, al cerrar sus negocios, no encuentren empleos. "Que los los autónomos podamos acceder al subsídio a mayores de 52 y que no haya discriminación", ha sentenciado.