Urólogos del Hospital HM Modelo, en A Coruña, logran reparar un uréter con un innovador injerto de mucosa oral

A CORUÑA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El equipo de Urología del Hospital HM Modelo, formado por los doctores Alfonso Barbagelata, Luis Busto Martín y Luis Busto Castañón, ha introducido una técnica novedosa por laparoscopia o robot para la reparación de un uréter dañado empleando la mucosa oral del propio paciente.
Según informa HM Hospitales, este procedimiento, del que estos especialistas no tienen constancia que se haya realizado previamente en Galicia, puede resultar muy beneficioso para muchos pacientes con estenosis del uréter.
"El daño de un uréter, el conducto que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga, es una afección relativamente frecuente, ocasionada en el 90% de los casos por patologías tan habituales como las piedras urinarias, que pueden producir cicatrices en el uréter a su paso, impidiendo que el riñón pueda drenar correctamente la orina. Esto provoca que el riñón se dilate, causando dolor y pérdida progresiva del riñón por atrofia", explica el doctor Busto Martín.
Y es que, según indica, cuando la localización de la cicatriz es muy central o su extensión es muy larga (mayor de 2 centímetros), la única reparación posible hasta hace poco era con el empleo de un fragmento de intestino, una cirugía que puede precisar como mínimo de una semana de ingreso hasta que se recupera el tránsito intestinal y el paciente puede tolerar dieta oral sin vomitar.
REDUCE EL TIEMPO DE INGRESO
"Esta nueva técnica, que permite reducir el tiempo de ingreso de entre siete y 14 días a solo dos, nos permite reparar dichas lesiones sin emplear tejido intestinal, evitando un postoperatorio tortuoso, con una recuperación mucho más rápida y una intervención mucho menos traumática que la que se realizaba previamente", apunta el especialista de HM Hospitales.
Gracias a este procedimiento, con una tasa de éxito mayor del 90%, según publicaciones existentes en otros países, se permite que los pacientes no tengan que pasar por quirófano cada seis meses para recambiar el catéter doble J que les ha permitido poder conservar su riñón durante los últimos 8 años.