UU.AA. rechaza el proyecto de Altri en A Ulloa, critica que no es el presentado inicialmente y presentará alegaciones

La CIG se suma a las alegaciones de las plataformas de la comarca y de la Ría de Arousa y Fruga ve "peligro" para la actividad agropecuaria

El sindicato Unións Agrarias (UU.AA) ha mostrado su rechazo al proyecto de Altri para instalar una fábrica de celulosa y de fibras textiles en el municipio lucense de Palas de Rei que, en su opinión, no es el que la empresa y la Xunta presentaron inicialmente, por lo que ha avanzado que presentará alegaciones.

En una rueda de prensa este martes en Lugo, el secretario de coordinación sectorial de UU.AA, Félix Porto, ha asegurado que el sindicato no puede apoyar este proyecto "tal y como está".

"No salimos diciendo 'no' a los eólicos de manera genérica, porque nos parece una barbaridad; no decimos que no se pueden plantar eucaliptos y no dijimos de inicio 'no' a Altri porque en el proyecto que nos presentaron había partes atractivas, pero tal y como está hoy no podemos apoyarlo", ha aseverado.

Así, ha reprochado que "no se parece" al presentado inicialmente hace dos años que, ha recordado, "era innovador", pero ahora ha sostenido que se ha transformado en "un proyecto clásico de producción de pasta de papel, que no solo genera dudas, sino preocupación" en parte de sus afiliados y en los sectores que representan.

"Hay una serie de consideraciones que no solo nos generan dudas, sino que nos generan rechazo. No podemos apoyar este proyecto", ha insistido Félix Porto antes de avanzar que el sindicato presentará alegaciones al procedimiento de autorización ambiental integrada.

DUDAS

Asimismo, el encargado de desarrollo rural de UU.AA., Jacobo Feijoo, ha detallado que se encuentran con un proyecto "distinto" al que se les explicó en abril de 2022 al tratarse ahora de "una celulosa estándar, donde un 70% de la producción sería para pasta de papel y un 30% para lyocell, sin el producto acabado", lo que les plantea "muchas dudas".

Unas dudas sobre las que, ha insistido, son "tanto medioambientales, como de abastecimiento, como de posibilidad de financiamiento".

Sobre el abastecimiento, Jacobo Feijoo ha apuntado que cuando se anunció esta iniciativa todavía no se conocía la sentencia del Tribunal Supremo que "despejó la permanencia de Ence en Galicia", por lo que entiende que Altri "contara que el escenario más probable era que Ence cerrara y que no iban a tener problemas de abastecimiento".

EFECTOS SOBRE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

A preguntas de los medios sobre los efectos que esta factoría tendría en las explotaciones de agricultura ecológica, Jacobo Feijoo ha explicado que lo que más les preocupa son "las posibles emisiones de la fábrica en el entorno".

También cree que puede tener "incidencia" en la "acidificación de los suelos" o que genere "lluvia ácida". En todo caso, ha indicado que se trata de aspectos técnicos que están evaluando, al igual que el abastecimiento de agua que preocupa a las explotaciones que utilizan agua del embalse de Portodemouros para limpieza y el trabajo rutinario.

En esta misma línea, también hay intranquilidad por "la presión para que se transforme tierra de cultivo en nuevos eucaliptales". Sin embargo, ha recordado que desde 2012, con la Ley de Montes, "se prohibió cualquier tipo de transformación de tierra agraria tanto para pinares como eucaliptales", así como en Red Natura o "cortar masas frondosas y poner eucaliptos". "Está perfectamente controlado por el inventario forestal gallego, por lo tanto, si alguien tiene esa tentación, ya le decimos desde ahora que no lo haga", ha advertido.

CIG TAMBIÉN SE SUMA A LAS ALEGACIONES

Por otra parte, el sindicato CIG también ha anunciado que presentará alegaciones al proyecto de Altri en la comarca de A Ulloa y ha manifestado su apoyo a las acciones desarrolladas hasta el momento por vecinos de la zona, así como por la Plataforma por unha Ulloa Viva y por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.

En una nota de prensa, el secretario xeral, Paulo Carril, ha reivindicado el rechazo de la central sindical al modelo de "industria de enclave que representa el proyecto", con un modelo "depredador" de los recursos naturales, "especialmente del agua y de la madera", y con "grave impacto ambiental, social y económico".

Por eso, Carril ha rechazado también que se declare de utilidad pública y que sea considerado por la Xunta como proyecto industrial estratégico.

FRUGA VE "PELIGRO PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA"

Asimismo, la Federación Rural Galega (Fruga) ha afirmado que el proyecto de Altri supone "un gran peligro" para la actividad agropecuaria de la zona, no solo para A Ulloa, sino también "para las comarcas de Arzúa, Terras de Melide y O Deza.

En concreto, ha detallado que estas cuatro comarcas cuentan con 4.087 explotaciones pecuarias, lo que supone un 18,6% del total de las existentes en Galicia (21.980), y unas 90.187 cabezas de ganado vacuno.

Por eso, considera que "todo este potencial productivo" va a ser "amenazado" en el caso de que la factoría se instale en Palas de Rei, al igual que "la DO queso Arzúa-Ulloa, con más de 20 empresas transformadoras y la segunda en producción de queso de todo el Estado español".