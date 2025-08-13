Varios puntos de la provincia de Ourense tienen una calidad del aire mala debido a los incendios

Aldea de Requeixo, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Ourense ciudad alcanza los 39,1 grados, la temperatura más alta de este miércoles en Galicia

OURENSE, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de la provincia de Ourense presentan una calidad del aire mala derivada de los incendios forestales que afectan a la provincia, que mantiene declarada la Situación 2.

Según los datos recogidos por las estaciones de MeteoGalicia, en las de Xinzo de Limia tiene una mala calidad debido al contaminante PM25 y la de Gómez Franqueira y Est-Ou por el conaminante PM10. Asimismo, la estación situada en Oural (Lugo) también presenta una mala calidad.

Ante estas condiciones recomiendan a los grupos de riesgo evitar las actividades prolongadas y activas en el exterior, considerar realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire mejore.

La población general es recomendable que reduzca las actividades prolongas y activas en el exterior, especialmente si experimentan tos, falta de aire o irritación de garganta.

Entre esos grupos de riesgo se encuentran las personas mayores, es por ello que, uno de los motivos que llevó al desalojo de una residencia de ancianos en A Mezquita (Ourense) el pasado martes, además de la cercanía del fuego, fue el riesgo para los mayores por la inhalación de humo, según explicó la conselleira de Política Social, Fabiola García.

39,1 GRADOS EN OURENSE

La provincia de Ourense registra en esta jornada las temperaturas más altas de la Comunidad gallega. Así, el termómetro alcanzó en Ourense ciudad los 39,1 grados a las 16.30 horas de este miércoles.

Asimismo, en Arnoia el mercurio alcanzó los 37,3 grados y en Vilamartín de Valdeorras los 37.1 grados.

Cabe recordar que la Xunta mantiene para esta jornada el nivel rojo de alerta por calor en la comarca ourensana de Valdeorras y rebaja a nivel naranja la montaña y sur de Lugo y la montaña y sur de Ourense.