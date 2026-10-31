Una vecina de Cerdedo Cotobade (Pontevedra), entre los 69 fallecidos en el accidente de Urda (Toledo)

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

PONTEVEDRA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una vecina del municipio pontevedrés de Cerdedo Cotobade, María Vázquez Nieto, ha sido identificada como una de las 69 personas fallecidas en el choque de trenes registrado este miércoles en Urda (Toledo), según confirman fuentes próximas.

Su cuerpo será trasladado a Galicia desde Madrid y será velada en su municipio natal, sin que hayan trascendido más detalles. Además, la fallecida era hija de un exconcejal del PP de la localidad, Enrique Vázquez.

El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos entre un total de 538 personas que viajaban en los trenes de Renfe e Iryo implicados en el accidente.