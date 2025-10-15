Un vehículo colisiona contra otro tras circular en sentido contrario en la A-6, a su paso por Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona resultó herida tras una colisión frontal de dos vehículos, uno de ellos circulaba en sentido contrario, en la A-6 a la altura de la parroquia lucense de San Salvador de Muxa.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 8.35 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que un ocupante de uno de los vehículos podría estar atrapado.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil que confirmaron que, finalmente, no había personas atrapadas. Sin embargo, una de las personas implicadas en el suceso necesitó asistencia sanitaria.