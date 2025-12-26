SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Veinte de las 53 comarcas gallegas presentan especialización productiva en el sector primario y 11 en el energético, según los datos que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Por su parte, cinco de las 53 comarcas de Galicia están especializadas en el sector de la extracción y fabricación de otros minerales no metálicos. Y hay otras cinco cuya especialidad es la industria de la madera, papel y muebles.

En 2023, el 44,4% del producto interior bruto (PIB) de Galicia se generó en alguno de los siete grandes ayuntamientos, recoge la estadística correspondiente a PIB municipal del año 2023 y serie 2010-2023.

Por un lado, Vigo (9.760 millones de euros) y A Coruña (9.451 millones de euros) concentran la cuarta parte del PIB de la comunidad gallega.

El sector servicios es "especialmente relevante" en los ayuntamientos con mayor PIB, según constata el IGE, excepto en el caso de O Porriño, en el que la mitad procede del sector industrial.

Por su parte, la comarca de A Coruña es la principal generadora de valor añadido en Galicia (20,7% del PIB), seguida de la de Vigo (17,6 %).