La venta de coches en Galicia sube un 17,7% en noviembre, con 2.344 unidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Galicia crecieron un 17,7% en noviembre, en relación con el mismo mes de 2024, hasta alcanzar las 2.758 unidades, según datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), recogidos por Europa Press.

Así, en lo que va de año se entregaron en la Comunidad más de 27.000 coches, lo que supone un 8,9% más que en los primeros 11 meses del ejercicio pasado.

Del total de coches entregados en noviembre en Galicia, 443 eran de gasolina, casi un 40% menos respecto a noviembre de 2024, mientras que 108 era de diésel, cayendo un 29,4%. Por su parte, el resto de propulsiones (incluyendo eléctricos, híbridos y de gas) subió un 51,7%, hasta 2.207 unidades.

Por provincias, en A Coruña se vendieron 1.109 coches en noviembre, un 8,73% más, así como 11.421 en lo que va de año, un 9,05% más.

En Lugo, las ventas de turismos y todoterrenos se dispararon un 61,5% en noviembre, con 462 unidades, así como un 16,4% hasta el mes pasado, con 3.942.

Ourense fue la única provincia donde cayeron las matriculaciones, con 273 en noviembre, un 7,14% menos, mientras que acumula una subida del 1,9% este año, con 2.953.

En Pontevedra se matricularon 914 unidades, un 22,8% más, así como 8.766 hasta noviembre, un 8% más.