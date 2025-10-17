Las ventas del sector servicios bajan un 0,4% en agosto en Galicia

Archivo - Café. - ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BURGOS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios rgistró un descenso de su facturación del 0,4% en agosto en Galicia en relación al mismo mes de 2024, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 2,8% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa casi dos puntos inferior a la del mes anterior y la menos pronunciada desde el pasado mes de abril.

Con el avance de agosto, las ventas del sector servicios encadenan 17 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 3% en el octavo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 2,3% más que en igual mes de 2024.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un incremento interanual de su facturación del 5,5%, mientras que el comercio mayorista elevó sus ventas un 2,4% y el minorista, un 3,5%.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en la hostelería (+4,1%) y en las actividades administrativas (+3,9%), seguido de las actividades inmobiliarias (+3%), información y comunicaciones (+2,3%) y transporte y almacenamiento (+1,8%). Por contra, las actividades profesionales, científicas y técnicas recortaron su facturación un 1,9% interanual en agosto.

Dentro de la hostelería, que se vio impulsada por la temporada de verano, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en agosto un 1,3% interanual, mientras las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 7,7%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,2% en agosto en tasa interanual, porcentaje un punto superior al de julio. Con este repunte, la serie corregida también encadena 17 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (agosto sobre julio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, subieron un 0,1%, en contraste con el retroceso del 0,3% experimentado en julio.

En los ocho primeros meses del año, la facturación del sector servicios se incrementó una media del 4,3%, destacando el avance de los servicios de información (+18,6%) y el descenso en programación y emisión de radio y televisión (-1,7%).

EL EMPLEO DESACELERA SU RITMO DE AVANCE

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,3% en el octavo mes del año respecto a agosto de 2024, tasa una décima inferior a la registrada en julio. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo creció en agosto un 1,6% interanual, mientras que en los otros servicios aumentó un 1,2%. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación lo registró transporte y almacenamiento (+2%).

Por su parte, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 2% interanual en agosto, lo mismo que el comercio minorista, y por encima del experimentado por el comercio mayorista (+0,9%).

LAS VENTAS SUBEN EN 13 COMUNIDADES

Trece comunidades autónomas elevaron la cifra de negocios del sector servicios en agosto de este año en relación al mismo mes de 2024 y cuatro recortaron su facturación.

Los mayores repuntes se dieron en Baleares (+8,3%), Canarias (+6,2%) y Madrid (+5,2%), mientras que los más moderados los registraron Andalucía (+0,3%) y Castilla-La Mancha (+1,2%).

Por contra, las ventas de los servicios bajaron en Asturias (-2,6%), Comunidad Valenciana (-0,9%), Extremadura (-0,8%) y Galicia (-0,4%).

En cuanto al empleo, el personal ocupado se incrementó en agosto en todas las regiones en tasa interanual, menos en Andalucía (-0,3%).

Los mayores avances de la ocupación en el sector servicios los registraron Baleares (+2,9%), Navarra (+2,7%) y Madrid (+2,3%).