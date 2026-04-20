Verea (PP) denuncia "inacción" del Gobierno local en vivienda y que utilicen de "excusa" no tener la zona tensionada

El líder del PP de Santiago, Borja Verea - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha denunciado la "inacción" del Gobierno local en materia de vivienda y que su "única excusa" es no tener la declaración de zona de mercado residencial tensionado.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el popular ha cargado contra el gobierno compostelano, presidido por la alcaldesa, Goretti Sanmartí, al considerar que está instalado en la "inacción, sin iniciativa, sin planificación y sin medidas concretas" para mejorar la situación de la vivienda.

Para Verea la vivienda "tiene que ser una prioridad urgente" y ha propuesto la creación de un banco público de alquiler con rentas sociales; viviendas para personas mayores con servicios compartidos; la habilitación de bajos en Conxo y Santa Marta; o la bonificación del IBI.

Sin embargo, ha denunciado que en estos años de gobierno del BNG y Compostela Aberta, "ni se construyó una sola vivienda pública, ni se puso un solo alquiler público municipal a disposición de los santiagueses".

Asimismo, el popular ha criticado la "inexistencia de avances" en la empresa pública de vivienda y ha afeado que "mientras en otras ciudades se cedía a la Xunta suelo público para construir vivienda pública aquí se optó por chantajear pidiendo contraprestación por los suelos".

Durante su intervención, el líder del PP local ha comparado la situación de la capital gallega con la de otras ciudades en las que se está construyendo vivienda pública como resultado de estas cesiones y ha criticado al Gobierno local por "mercantilizar el suelo público al venderlo al sector privado".

"No existe ninguna política de vivienda y todo lo reducen a la zona tensionada. Tres años de indolencia y fracasos, tienen por este gobierno una única respuesta. O mejor dicho, una única excusa, la zona tensionada", ha remarcado Verea.

Por eso, ha trasladado que "ojalá" la Xunta le conceda "cuanto antes" la declaración de zona tensionada, para que así "se acaben las excusas" y la autoridad local "se ponga a trabajar de verdad por la vivienda".

No obstante, ha advertido de que la declaración está demostrando "no funcionó" en ninguna de las ciudades que cuentan con ella. "En A Coruña en julio de 2025 había 718 alquileres y en febrero pasaron a 324, una reducción del 55% porque los propietarios los retiran del mercado", ha indicado.

Con todo, ha insistido en que "no se puede permitir" que el Gobierno local "no haga absolutamente nada" y ha reiterado que en "tres años no pusieron ni una sola vivienda pública ni un alquiler público en el mercado".

"TRABAJANDO DESDE EL MINUTO UNO"

Por su parte, la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha defendido la actuación municipal, tras ser preguntada por los medios de comunicación sobre las críticas de Verea. "Este Gobierno está trabajando en materia de vivienda desde el minuto uno y tenemos una estrategia clara", ha remarcado.

Míriam Louzao ha respondido al popular que "haría mejor preocupándose por lo que hace la Xunta en vivienda, que es la administración con competencias en la materia". "Por lo tanto, que él mismo diga que no hay ninguna vivienda nueva, pues que lo miren", ha enfatizado.

Igualmente, ha destacado que mientras la subida del metro cuadrado de la vivienda en Santiago es de un 3,10%, en localidades como Oleiros subió un 9,16%, en Ames un 16,23% y en A Coruña un 16,76%. Con respecto al alquiler, la capital gallega experimentó un aumento del 8,5% mientras que en Oleiros fue de un 11,10%, en Ames de un 21,9% y en A Coruña del 6,6%, pese a estar declarada zona de mercado tensionado.

Además, se ha referido a otras medidas adoptadas por su Gobierno, como la contención de viviendas de uso turístico, una iniciativa que, ha remarcado, "no contó mucho con la ayuda de la Xunta".

Finalmente, ha reiterado su deseo de que el Ejecutivo autonómico conceda a Santiago "cuanto antes" la declaración de zona de mercado residencial tensionado para poder "seguir trabajando en su estrategia".