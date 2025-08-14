Un vertido de aceite de una nave en Ribeira afecta a las redes de pluviales y saneamiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La rotura de un depósito de aceite de oliva de una empresa en el polígono industrial de Xarás, en Ribeira (A Coruña), ha provocado un vertido que ha afectado a las redes de pluviales y saneamiento del municipio.

Según explica la Consellería de Medio Ambiente a Europa Press, trabaja en este vertido desde que tuvo conocimiento en la madrugada del 13 de agosto. La Policía Local dio aviso de lo sucedido al 112.

Dado que la cuba de retención no tenía capacidad suficiente para el volumen del depósito, parte del aceite alcanzó la red de pluviales del polígono y la red de saneamiento municipal.

Tras el derrame, la empresa procedió a la obturación con boyas de dos pozos de la red de pluviales, "impidiendo que saliese al mar", además de cubrir la vía pública con arena. Adicionalmente, para minimizar el vertido, la empresa concesionaria Viaqua procedió a realizar el vaciado en los pozos de registro de la red de pluviales y en la red de saneamiento municipal, explica la Xunta.

Técnicos del Programa de Control de Vertidos (PCV) de Augas de Galicia, dependiente de Medio Ambiente, inspeccionaron la zona el miércoles y recogieron muestras. "Se constata que, al estar obturada la red de pluviales, no se está alcanzando el dominio público hidráulico ni marítimo terrestre en ese momento", agrega. Por tal motivo, el punto final de vertido a la ría de Arousa "no presenta afección de aceite en sus aguas", dice este departamento del Gobierno gallego.

Además, continúan los trabajos para la contención del aceite con material absorbente y los técnicos constataron en la EDAR de Couso que "no se están ocasionando problemas". Después de los últimos vaciados del bombero de la red, "el sistema vuelve a operar como habitualmente", garantiza Medio Ambiente. Nuevas inspecciones se llevarán a cabo este jueves.