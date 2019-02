Las víctimas de Angrois acusan a PP y PSOE de "silenciarlas" en la comisión de investigación

Publicado 05/02/2019 14:54:09 CET

El lunes comparecerán de últimos los exministros Blanco y Pastor, lo que los afectados ven una decisión "antidemocrática y nada transparente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, donde se registraron 80 muertos y 144 heridos, acusan a PP y PSOE de "silenciarlas" en la comisión de investigación del Congreso, a la que pretendían volver para comparecer en último lugar, de modo que pudieran replicar a las intervenciones de los responsables técnicos y políticos implicados en el siniestro.

"Nos convocan a puerta cerrada", critica la plataforma que engloba a la gran mayoría de afectados. En una nota de prensa, la asociación subraya que "desde el principio" solicitaron a los grupos parlamentarios que se incluyera su intervención en último lugar.

Por el contrario, el próximo lunes 11 se producirán las últimas comparecencias, las de los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, a lo que seguirá una invitación en siguientes días para que los afectados participen en una reunión a puerta cerrada con los portavoces de la comisión.

La asociación de víctimas asegura que contaban con el apoyo de todos los grupos para tener la última palabra, en abierto, a excepción del PP, "que se negaba en rotundo y del PSOE que dejaba la puerta abierta".

"CONFIÁBAMOS EN CANCELA Y ELORZA"

En junio del año pasado se pusieron en contacto con los diputados del PSOE Pilar Cancela y Odón Elorza "solicitando su apoyo" para "este pequeño gesto", recuerdan. "Confiábamos en el Partido Socialista, y en concreto en la gallega Pilar Cancela, que en sede parlamentaria, cuando se aprobó la creación de la comisión, pronunció las siguientes palabras 'Sentimos el retraso, pero caminaremos juntos", incide la plataforma de víctimas.

"Esas mismas palabras, con ojos húmedos por la emoción, nos dijo en una reunión en privado a las víctimas y familiares", añade el comunicado.

También, apuntan las víctimas, confiaban en Odón Elorza, secretario de área de Transparencia y Democracia Participativa, y que les apoyó "desde el principio".

"Aparte de ser antidemocrático y nada transparente, nos parece un escándalo y una afrenta más a las víctimas y familiares. Nos niegan a las víctimas la última palabra con luz y taquígrafos para que no podamos ser escuchados, para que la ciudadanía no pueda oír nuestras réplicas a los diferentes comparecientes, y para que lo que digamos no quede reflejado negro sobre blanco en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, la casa de todos", censuran.

Para los afectados por la tragedia del Alvia, se trata de "una treta más del diputado gallego del PP Celso Delgado y del PSOE, que ya vetaron en su día la proyección del documental 'Frankenstein04155".

También censuran "que permitieron, en un hecho inaudito en una comisión de investigación parlamentaria, que el investigador del accidente del Alvia, el señor Rallo, pese a no estar en el orden del día ni estar presentes todos los portavoces de la mesa, volviera comparecer a última hora de la tarde para rectificar lo que había dicho por la mañana".

Vicente Rallo responsabilizó en un primer momento a la exministra Ana Pastor de la decisión de que no se reabriese la investigación oficial sobre el accidente, pero luego se desdijo, y para eso volvió a comparecer ante la comisión.

La plataforma denuncia que "tratan de secuestrar" su palabra, ante lo que remiten a las palabras de Martin Luther King: "Nuestras vidas

empiezan a terminar el día en que guardamos silencio acerca de las cosas que importan", parafrasean.

Por último, subrayan que les "sigue importando depurar las responsabilidades del accidente". "Y, como no tenemos miedo y no nos debemos a nadie, no nos vamos a callar. Nunca", concluyen.