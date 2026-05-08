Víctor Pedreira logra el reconocimiento judicial de una "usurpación" de su puesto de jefe de Psiquiatría en el CHUP

PONTEVEDRA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Justicia ha puesto fin a un conflicto administrativo y judicial que se prolongó durante casi dos décadas entre el psiquiatra Víctor Pedreira Crespo y la Consellería de Sanidade.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra dictó el pasado 9 de abril un auto de firmeza que confirma la condena al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por los daños morales causados al que fue jefe del servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP).

La resolución ratifica las conclusiones de anteriores sentencias, que apreciaron una "desviación de poder" y una actuación "anormal muy grave, grosera e intolerable" por parte de la Administración sanitaria gallega. El fallo considera acreditado que Pedreira fue apartado irregularmente de la jefatura que ocupaba en propiedad desde 1982.

El conflicto comenzó en 2009, tras el cambio de gobierno en la Xunta. Pedreira, que ocupaba entonces un cargo de responsabilidad en salud mental y drogodependencias, fue cesado tanto como subdirector xeral como de la jefatura de Psiquiatría del CHUP. Este último cese fue posteriormente anulado por los tribunales por carecer de motivación técnica y vulnerar sus derechos como funcionario.

En 2012, el Sergas convocó el concurso para cubrir la jefatura. Los tribunales concluyeron después que el proceso estuvo marcado por irregularidades, "arbitrariedad y favoritismo", vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Dos comisiones evaluadoras llegaron a ser anuladas durante el procedimiento.

Tras perder la jefatura, Pedreira fue degradado a médico adjunto, sufrió una reducción salarial de alrededor de un tercio y fue trasladado a una unidad periférica de salud mental, donde permaneció hasta su jubilación en 2015.

Aunque varias sentencias le dieron la razón, el Sergas demoró durante años la ejecución de los fallos. Finalmente, en 2019, un nuevo tribunal evaluador reconoció a Pedreira como legítimo ganador del concurso para la jefatura.

La sentencia ahora firme fija una indemnización de 10.000 euros, más la actualización del IPC desde 2012, y sostiene que la Administración "usurpó" el puesto del psiquiatra y lo "degradó" por animadversión personal. Además, el juez insta a la Consellería de Sanidade a estudiar posibles reclamaciones contra los responsables de las decisiones declaradas ilegales.

El caso también fue analizado por órganos deontológicos médicos, que apreciaron conductas incompatibles con el código ético profesional por parte de miembros de los tribunales evaluadores.

A sus 76 años, Víctor Pedreira expresó este viernes su satisfacción por el desenlace judicial tras diecisiete años de litigios. El psiquiatra aseguró que siempre consideró que detrás de lo ocurrido existía un trasfondo político vinculado a su militancia en el PSOE y lamentó haber terminado su carrera profesional jubilándose como médico adjunto y no en la jefatura que, según la Justicia, nunca debió perder.