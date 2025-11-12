Vigo encenderá sus luces este sábado pese a la previsión meteorológica: "Si llueve, llevaremos paraguas de colores"

Archivo - Centenares de personas asisten al encendido de las luces de Navidad. - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

VIGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que este sábado, día 15 de noviembre, se llevará a cabo el acto de encendido de las luces de Navidad de la ciudad pese a las malas previsiones meteorológicas: "Si llueve, llevaremos paraguas de colores para hacer juego con las luces".

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha recordado que este sábado la Puerta del Sol acogerá el evento, que dará comienzo "a la Navidad en el planeta".

Así, ha reconocido que se prevé lluvia, por lo que el Ayuntamiento ya está haciendo un seguimiento de las previsiones. No obstante, el acto tendrá lugar con o sin precipitaciones sobre el entorno de las 20.00 horas.

Eso sí, ha dicho que será el viernes cuando se conozca la hora oficial, para buscar el momento con menos lluvia de la jornada.