El virus respiratorio sincitial aumenta su positividad y supera el 8% en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El impacto del virus respiratorio sincitial (VRS) continúa en aumento y su tasa de positividad ya supera el 8% en la semana 2 del año (del 5 al 11 de enero), según se recoge en el informe semanal de seguimiento de este virus que publica la Consellería de Sanidade.

En esta última semana, apuntan, se observa un descenso en la tasa de consultas en atención primaria por bronquiolitis en menores de dos años. En concreto, ha disminuido en un 18,2% con respecto a la semana anterior.

En cuanto a hospitalizaciones, se han registrado dos ingresos en la última semana en la cohorte de nacidos entre abril y septiembre de 2025 y una hospitalización de un lactante menor de dos meses, que están pasando su primera ola del VRS.

En estos grupos, la cobertura de la inmunización frente al VRS es del 96,3% en el caso de los bebés que son vacunados en los hospitales gallegos al nacer centro de las fechas de la campaña y del 94,9% para los nacidos fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.

Sobre ingresos hospitalarios de niños que ya han pasado alguna temporada de VRS, en la última semana se produjeron cinco ingresos entre los nacidos del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025; y un ingreso en la cohorte de nacidos entre el 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024.

En adultos, en la segunda semana del año se han registrado 45 ingresos con VRS en mayores de 60 años, de los que 31 corresponden a mayores de 80 años.

ENSAYO SINCIGAL

La Consellería de Sanidade convoca desde esta semana, de forma extraordinaria, a todos aquellos mayores de 18 años que deseen formar parte del ensayo clínico Sincigal.

Para poder participar en el estudio, que tiene como objetivo evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), se habilitan puntos de vacunación este fin de semana de forma extraordinaria en los 14 hospitales del Sergas para poder acudir sin necesidad de disponer de cita previa.

Apuntan que el ensayo clínico no evalúa la efectividad de la vacuna, sino que pretende comprobar su eficacia a la hora de reducir el número de ingresos hospitalarios por VRS en población adulta.

Además de la vacunación extraordinaria en fin de semana, también se puede acudir sin cita a los hospitales en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden ser consultados en la web del ensayo clínico Sincigal.