Vox presenta querella contra el delegado del Gobierno en Galicia por "no proteger" su acto electoral en Ferrol

El jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea, Jorge Buxadé (d), participa en un encuentro de Vox con afiliados y simpatizantes, en la plaza de Pontevedra de A Coruña, a 31 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España) - M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha formalizado la querella contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, por, a su juicio, "no proteger su acto electoral en Ferrol frente al boicot de Galiza Nova". A los promotores de la contramanifestación, les atribuye, entre otros, un delito de odio.

Así lo sostiene en ella y señala en un comunicado en el que asegura que "la falta de actuación de las delegaciones del Gobierno ante el acoso a los actos de Vox se repite de A Coruña a Mahón, Avilés o Zamora".

En concreto, ha presentado una querella ante el Tribunal de Instancia de Ferrol contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y los responsables de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña "por no garantizar el acto electoral" que el partido celebró el sábado 31 de octubre en la calle Cantón Molins con el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien ya avazó la presentación de la misma.

Al respecto, señala que el partido "comunicó el acto en tiempo y forma y pidió expresamente la protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Un día antes, Galiza Nova y otros colectivos convocaron en el mismo lugar, y media hora antes, una concentración con el objetivo declarado de frenarlo".

"La Delegación lo sabía", señala para incidir en los incidentes previos en A Coruña. "Aún así, no prohibió la contramanifestación ni cambió su lugar u horario, como le permite el artículo 10 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, ni garantizó que el acto se desarrollara con normalidad".

La querella imputa al delegado del Gobierno un delito electoral, un delito contra los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal, en comisión por omisión, y un delito de prevaricación administrativa.

A los promotores de la contramanifestación les atribuye un delito de odio y un delito contra el derecho de reunión, además de las lesiones y daños que resulten. Y a las asociaciones convocantes, con Galiza Nova a la cabeza, Vox les exige expresamente responsabilidad penal como personas jurídicas.

En Ferrol, Jorge Buxadé responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que los actos de Vox no puedan celebrarse con normalidad. "Esto no sucede en ninguna democracia europea moderna, es inadmisible", aseguró.