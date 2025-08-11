SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta abre el 8 de septiembre el plazo para pedir el Bono Concilia, el cual sufraga costes de cuidadores, ludotecas y campamentos destinados a niños de hasta 13 años.

Así lo ha avanzado este lunes la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien ha destacado que la Xunta destina 2,5 millones de euros

Esta ayuda, destinada a familias con ambos progenitores que trabajan, cubre costes de hasta 500 euros para la contratación de una persona a domicilio o de hasta 200 euros por persona para sufragar servicios como ludotecas, campamentos espacios de ocio y actividades para niños.

Fabiola García ha subrayado que las familias podrán consultar la información de la convocatoria antes de lo habitual, ya que su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) será durante el mes de agosto y el plazo de solicitud se abrirá el 8 de septiembre.

La conselleira ha visitado el espacio de ocio y actividades Galipark Multiaventuras, situado en Padrón y en el que muchos niños realizan campamentos o estancias de ocio en los periodos no lectivos, lo que cubre esta ayuda.

El bono cubrirá el 100% del coste en aquellas familias de especial consideración, es decir, las monoparentales, numerosas, de acogida o en las que cuenten con hijo con discapacidad.